Борец Бахтияр Ахмедов получил золото спустя десять лет после победы
Бахтияр Ахмедов получил золотую медаль Олимпиады-2008 по вольной борьбе. Справедивость восторжествовала спустя 10 лет. Перераспределение наград произошло после дисквалификации Артура Таймазова. В крови бывшего золотого призера из Узбекистана нашли допинг.
Бахтияр Ахмедов получил золотую медаль Олимпиады-2008 по вольной борьбе. Справедивость восторжествовала спустя 10 лет. Перераспределение наград произошло после дисквалификации Артура Таймазова. В крови бывшего золотого призера из Узбекистана нашли допинг.