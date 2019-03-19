Буйство красок: как в Индии встречают весну

Индия готовится к Холи — традиционному ежегодному фестивалю красок, символизирующему начало весны. Он проходит во время полнолуния месяца Пхалгуны, приходящегося на февраль или март. В этом году торжество выпадает на 21–22 марта. В праздничный период все жители страны становятся равны, исчезают кастовые различия, людям позволяется вести себя совершенно свободно
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Avishek Das
Подготовка начинается за две недели до торжества. В деревнях проходят так называемые Малые Холи с ритуальными играми, концертами, сбором материалов для праздничного костра — дров, хвороста, тканей
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Фото: TASS/EPA/Rajat Gupta
Существует множество версий происхождения этого праздника и традиций его проведения в зависимости от региона
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Фото: TASS/ZUMA/SOPA Images/Avishek Das
На юге страны в праздничных гуляньях участвует в основном молодежь, а старшее поколение отправляется в гости или проводит торжества дома
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
В центральной части Индии на крышах зданий зажигают огни или развешивают оранжевые флаги, символизирующие огонь. На севере страны торжества проходят особенно пышно и красочно. Всё покрывается множеством украшений белых, красных, розовых и фиолетовых оттенков
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Фото: REUTERS/Altaf Hussain
В первый день праздника, незадолго до полуночи, разводится костер, на котором сжигают чучело Холики. Через огонь проводят скот и устраивают хождение по углям. Считается, что огонь помогает прогнать холода и злых духов, которые могли задержаться после зимы
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Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Avishek Das
В деревне Барсана северного штата Уттар-Прадеш накануне празднования Холи проходит праздник Латхмар Холи. По легенде, Кришна явился сюда, чтобы подразнить и вызвать ревность у Радхи, своей возлюбленной, но женщины прогнали его прочь. В память об этом событии местные жительницы во время Латхмар Холи обрушивают на мужчин, распевающих провокационные песни и бросающихся красками, удары бамбуковых палок
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Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Avishek Das
Ко второму дню праздника все закупают или делают самостоятельно специальные брызгалки для воды и порошки гулал из кукурузной муки, окрашенной в разные цвета — зеленый, красный, желтый, розовый
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Второй день торжеств, который называется Дхалунди, включает в себя шествия с обливаниями подкрашенной водой и обсыпанием красками. Это действо символизирует расцвет природы. Считается, что чем больше участник праздника в итоге раскрашен, тем больше он получил хороших пожеланий на будущий год
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Фото: TASS/ZUMA/SOPA Images/Avishek Das
Самый популярный напиток на Холи — бханг-ласси. Он похож на зеленый йогурт и готовится из молока, воды, сахара, корицы и выжимки из марихуаны. Индусы считают его целебным, отмечая, что он успокаивает нервную систему, избавляет от проблем с желудком, бессонницы. Употребление алкоголя в общественных местах в Индии запрещено. В то же время бханг-ласси считается священным напитком и визитной карточкой Холи, его можно купить у уличных торговцев, заказать в кафе и даже получить бесплатно
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Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Avishek Das
Холи заканчивается сразу после полнолуния, улицы пустеют, многие отправляются на реку, чтобы смыть краски. Считается, что если все традиции Холи были соблюдены, то к лету муссоны принесут дожди и земля даст хороший урожай
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