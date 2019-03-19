Буйство красок: как в Индии встречают весну

Самый популярный напиток на Холи — бханг-ласси. Он похож на зеленый йогурт и готовится из молока, воды, сахара, корицы и выжимки из марихуаны. Индусы считают его целебным, отмечая, что он успокаивает нервную систему, избавляет от проблем с желудком, бессонницы. Употребление алкоголя в общественных местах в Индии запрещено. В то же время бханг-ласси считается священным напитком и визитной карточкой Холи, его можно купить у уличных торговцев, заказать в кафе и даже получить бесплатно