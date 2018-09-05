И славили Кришну: в Индии отметили один из главных праздников

В понедельник, 3 сентября, в большинстве стран Азии и даже в Европе отметили праздник Кришна-Джанмаштами. Для жителей Индии это — событие национального масштаба. Как и большинство праздников, пришедших из этой страны, он отличается красочностью. Что такое фестиваль Джанмаштами и как его отмечали в этом году — в галерее портала iz.ru