И славили Кришну: в Индии отметили один из главных праздников

В понедельник, 3 сентября, в большинстве стран Азии и даже в Европе отметили праздник Кришна-Джанмаштами. Для жителей Индии это — событие национального масштаба. Как и большинство праздников, пришедших из этой страны, он отличается красочностью. Что такое фестиваль Джанмаштами и как его отмечали в этом году — в галерее портала iz.ru
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Фото: TASS/ZUMA/KM Asad
Шри Кришна Джанмаштами (именно так звучит его полное название) переводится как день явления Кришны, одного из самых популярных богов в индуизме. Многие в этот день облачаются в яркие наряды, напоминающие одеяния самого Кришны
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Фото: TASS/ZUMA/KM Asad
Одновременно Кришна Джанмаштами считается главным ведическим праздником в году — согласно ведам, именно Кришна является «причиною всех причин» и стоит в основе мироздания
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Фото: TASS/ZUMA/KM Asad
Для индусов Кришна — одно из воплощений бога Вишну. Впрочем, праздник в стране отмечают вне зависимости от вероисповедания
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Фото: TASS/ZUMA/KM Asad
Даже детей в этот день наряжают в яркие костюмы
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Фото: TASS/ZUMA/Pacific Press/Avishek Das
Одной Индией география праздника не ограничивается — большой фестиваль прошел также в Бангладеш, которая исторически является страной мусульманской
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Фото: TASS/ZUMA/i-Images/Dinendra Haria
Праздничное служение в храме Кришны Уотфорд Темпл в Лондоне — за два дня, в течение которых длился фестиваль, храм посетили десятки тысяч людей
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Фото: TASS/ZUMA/KM Asad
Белый в индуизме — символ чистоты и спокойствия. Правда, он же символизирует смерть и перерождение
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Фото: TASS/ZUMA/KM Asad
В Индии говорят, что Джанмаштами — праздник радости, света и любви. Поэтому в этот день здесь обязательно раздают угощение окружающим
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Фото: TASS/ZUMA/MD Mehedi Hasan
А еще читают священные тексты и устраивают концерты, чаще всего — прямо на улицах
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Фото: TASS/EPA/Sanjeev Gupta
Один из индийских артистов во время праздничного шествия в рамках фестиваля Джанмаштами
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Фото: TASS/ZUMA/KM Asad
Завершается праздник уже в ночи: за торжественными шествиями следует ритуал разбрасывания лепестков и большой пир
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