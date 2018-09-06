Пыль по полю летит: в Киргизии проходят Всемирные игры кочевников

Всемирные игры кочевников открылись в начале сентября на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии. В спортивном празднике с этническим уклоном принимают участие представители 80 стран мира. Стрельба из лука ногами, джигитовка и просто красивые девушки, участвующие в фестивале, — в галерее портала iz.ru
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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
В программе — состязания по 37 этническим видам спорта. В том числе по кок-бору, своеобразному футболу на лошадях, мяч в котором заменяет туша козла, или другой конной игре, кыз-кумай, во время которой всадник должен догнать скачущую от него девушку
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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Артистка цирка Аида Ахматова демонстрирует новые грани мастерства в стрельбе из лука
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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Джигитовка — искусство, традиционное для кочевых народов. Эти выступления стали частью церемонии открытия, которая состоялась на ипподроме недалеко от города Чолпон-Ата
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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
На соревнования в Киргизию приехали участники нескольких субъектов Российской Федерации, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Армении, а еще — из Польши, Бангладеш, Индии, Индонезии, Ирана, Испании и Австралии
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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Недалеко от берегов Иссык-Куля участники игр разбили целый этногородок, на территории которого всё это время будет проходить большой фестиваль, посвященный культуре кочевников
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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Помимо соревнований в программе — демонстрация этнических костюмов
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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Познакомиться с жизнью и традициями кочевников на территории этногородка могут все желающие
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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
На яках здесь не только степенно разъезжают — отдельный комплект наград по кок-бору, игре с тушей козла, будет разыгран именно на яках
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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Свое мастерство в рамках фестиваля «Вселенная кочевников» гостям также демонстрируют киргизские ремесленники
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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Организаторы говорят, что миссия фестиваля — возрождение и сохранение культуры кочевых народов
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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
По официальным данным, в этом году на фестиваль приехали почти 2 тыс. участников. Правда, сведения об их точном количестве в разных источниках расходятся
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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Всего в этом году на соревнованиях планируют разыграть около 600 медалей, 174 из которых — золотые. Кроме того, организаторы ввели номинацию «Великая борьба победителей», в которой в каждом виде спорта выберут только одного победителя — привычного пьедестала здесь не будет
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