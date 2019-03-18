Прямой эфир

Экс-директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 года колонии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Петрозаводске вынес приговор по делу о гибели 14 детей на карельском Сямoзeрe бывшему директору парк-отеля «Сямoзeрo» Елене Рeшeтoвoй и ее заместителю Вадиму Винoгрaдoву. Они получили по 9,5 лет колонии общего режима. Суд признал их виновными по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Еще один фигурант дела — инструктор Валерий Крупoдeрщикoв — был оправдан по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», но признан виновным по статье «Оставление в опасности». Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил из-за истечения срока давности.

Трое других обвиняемых — бывший руководитель управления Рocпoтрeбнaдзoрa по Карелии Анатолий Кoвaлeнкo, и.о. главы регионального управления Рocпoтрeбнaдзoрa Людмила Кoтoвич и экс-инструктор парк-отеля «Сямoзeрo» Павел Ильин — были оправданы в связи с недоказанностью их вины.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года в акватории Сямозера. Трое работников лагеря вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма оба каноэ перевернулись, в результате погибли 14 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обвинение обжалует приговор по делу о гибели детей на Сямозере
Подсудимые по делу о гибели детей на Сямозере выступили с последним словом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017