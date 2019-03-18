Суд в Петрозаводске вынес приговор по делу о гибели 14 детей на карельском Сямoзeрe бывшему директору парк-отеля «Сямoзeрo» Елене Рeшeтoвoй и ее заместителю Вадиму Винoгрaдoву. Они получили по 9,5 лет колонии общего режима. Суд признал их виновными по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Еще один фигурант дела — инструктор Валерий Крупoдeрщикoв — был оправдан по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», но признан виновным по статье «Оставление в опасности». Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил из-за истечения срока давности.

Трое других обвиняемых — бывший руководитель управления Рocпoтрeбнaдзoрa по Карелии Анатолий Кoвaлeнкo, и.о. главы регионального управления Рocпoтрeбнaдзoрa Людмила Кoтoвич и экс-инструктор парк-отеля «Сямoзeрo» Павел Ильин — были оправданы в связи с недоказанностью их вины.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года в акватории Сямозера. Трое работников лагеря вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма оба каноэ перевернулись, в результате погибли 14 детей.