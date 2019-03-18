Названы повышающие риск смерти продукты

Ученые из Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц и содержащих холестерин продуктов повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний и в целом преждевременной смерти. Результаты их исследования опубликованы в журнале MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные шести экспериментов, проведенных с участием 29 615 человек разных национальностей. Добровольцы заполняли длинные пищевые опросники и указывали, что они съели за предыдущий год или месяц. Состояние здоровья участников отслеживалось в течение 31-летнего периода. За это время было диагностировано 5,4 тыс. сердечно-сосудистых патологий и 6132 смерти от всех причин.

Оказалось, что употребление 300 мг пищевого холестерина в день имело связь с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 17% и общим повышением риска смерти на 18%. Как подчеркивают ученые, ключевым фактором, не зависящим от потребления жиров, был именно холестерин.

Кроме того, потребление 3–4 яиц в неделю также приводило к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 6% и повышению риска любой причины смерти на 8%.

В связи с этим исследователи призывают людей снижать потребление холестерина, уменьшая в своем рационе количество таких продуктов, как яйца, красное мясо, обработанное мясо и жирные молочные продукты (сливочное масло, взбитые сливки).

Ранее в феврале сообщалось, что ученые пришли к выводу, что употребление пищи с высоким содержанием жиров и сахара может значительно увеличить риск смерти от сепсиса.