Акция «Чистый автобус» стартует в Магадане

С 18 марта и по 27 марта в Магадане будет проводиться акция «Чистый автобус». Инспекцию внешнего вида и салонов пассажирского транспорта проведут члены специальной рабочей группы мэрии города.

Они также будут обращать внимание на то, есть ли автобусах справочно-информационные материалы для пассажиров и проводится ли комплексная мойка транспортных средств. Пассажиры тоже могут жаловаться, и по каждой жалобе в мэрии обещают принимать меры оперативного реагирования.

Как отмечает ИА MagadanMedia, цель акции — привести внешний вид и салоны автобусов в надлежащее состояние. В администрации сообщили, что городские декады проводятся раз в квартал. Они являются одним из основных пунктов программы «Совершенствование транспортного обслуживания населения». Впервые подобное мероприятие прошло в августе 2007 года.