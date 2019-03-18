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Акция «Чистый автобус» стартует в Магадане

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С 18 марта и по 27 марта в Магадане будет проводиться акция «Чистый автобус». Инспекцию внешнего вида и салонов пассажирского транспорта проведут члены специальной рабочей группы мэрии города.

Они также будут обращать внимание на то, есть ли автобусах справочно-информационные материалы для пассажиров и проводится ли комплексная мойка транспортных средств. Пассажиры тоже могут жаловаться, и по каждой жалобе в мэрии обещают принимать меры оперативного реагирования.

Как отмечает ИА MagadanMedia, цель акции — привести внешний вид и салоны автобусов в надлежащее состояние. В администрации сообщили, что городские декады проводятся раз в квартал. Они являются одним из основных пунктов программы «Совершенствование транспортного обслуживания населения». Впервые подобное мероприятие прошло в августе 2007 года.

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