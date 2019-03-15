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В Магадане осудили морившую голодом приемного ребенка женщину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Магадане приемную мать 12-летнего ребенка приговорили к шести годам колонии за то, что та морила его голодом ради получения социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

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По данным следствия, жительница Магаданской области взяла под опеку несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без попечения родителей. После этого она стала систематически ограничивать его в еде и лишать необходимых лекарств, чтобы сформировать у него симптомы желудочно-кишечных заболеваний. Это помогло ей установить для него инвалидность, что позволило получать специальные пособия, пишет телеканал «Звезда».

Мошенническая схема работала семь лет, пока ребенок действительно не заболел, а его здоровью не был причинен вред. В 11 лет ребенок весил как четырехлетний.

«Введя тем самым в заблуждение медицинский персонал лечебных учреждений, она добилась того, чтобы ребенку была установлена инвалидность на один год, влекущая выплаты пособий, компенсаций и иных социальных выплат», — приводит «Ридус» слова представителя СКР.

Как сообщает телеканал «360», женщина водила ребенка по врачам и просила проверить его на всевозможные заболевания. Однажды мальчика увидел опытный педиатр, понявший, что ребенка просто оставили без еды. К ситуации подключились следователи и органы опеки. Ребенка устроили в другую семью, где ему обеспечивали достойные условия.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Она обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, причинении вреда здоровью, мошенничестве и обмане. Установлено, что всего она незаконно получила из бюджета больше 4 млн рублей. Свою вину обвиняемая не признала. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Также она должна будет возместить в доход федерального и областного бюджетов 4 млн рублей, и еще 700 тыс. рублей выплатить потерпевшему в качестве возмещения морального ущерба.

12 марта сообщалось, что мать «девочки-маугли» Ирину Гаращенко арестовали на два месяца по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии.

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