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«Поцелуй» акулы и дайвера попал на видео

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Фото: РЕН ТВ
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Аквалангист столкнулся с большой голубой акулой во время погружения у берегов Кейптауна (ЮАР). Видео встречи дайвера с морским хищником попало в Сеть.

На кадрах, снятых фотографом Стивом Вудсом, видно, как хищник приближается к дайверу и «целует» его в лоб.

Как позднее уточнил Вудс в разговоре с Daily Mail, на самом деле рыба просто «попробовала» маску аквалангиста. Он добавил, что не понимает, почему акул всегда изображают в негативном свете.

«Акулы очень любознательны и просто «трогают» всё ртом, в этом нет агрессии», — отметил фотограф.

10 марта дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал, как попал в пасть кита у берегов ЮАР. По его словам, инцидент произошел у берегов возле города Порт-Элизабет, где он занимался съемкой морской фауны.

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