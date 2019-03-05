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Видео нападения белой акулы на дайвера поразило пользователей Сети

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Фото: TASS/Brad Leue/Barcroft Images
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Дайвер заснял на видео нападение белой акулы. Кадры, сделанные еще в 2017 году, появились несколько дней назад в Instagram и набрали около 30 тыс. просмотров.

На видео запечатлено, как дайвер исследует океан, однако в какой-то момент в его сторону стремительно плывет огромная белая акула.

Хищник врезается в оператора с открытой пастью, а затем отплывает. Как отмечает издание, дайвер попытался удалиться на безопасное расстояние, однако акула вернулась и еще несколько раз атаковала его.

При этом непохоже, что животное пыталось «пообедать», так как мужчина остался невредим. Одни пользователи Сети предположили, что таким образом «любопытная акула пыталась поздороваться».

Другие отметили, что никогда не стоит так близко подплывать к огромному хищнику.

Эксперты в свою очередь добавили, что акулы, проводя исследование объектов, делают это именно головой, так как у них очень чувствительный нос.

В ноябре прошлого года у берегов Багамских островов акула напала на подводного охотника. Пострадавший опубликовал видео инцидента на своем YouTube-канале.

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