Прямой эфир

ВКС России получили более 1 тыс. самолетов и вертолетов с 2012 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Повторяющийся «Ярс»: какие ракеты строит Россия
За шесть лет военные получили более 200 стратегических носителей

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на вооружение более 1 тыс. новых и модернизированных самолетов и вертолетов с 2012 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

По его словам, уровень исправности авиатехники в войсках повысился более чем в два раза за последние шесть лет. Также Дронов рассказал, что перевооружены были четыре авиационных полка и две авиационные эскадрильи.

В 2019 году Воздушно-космические силы обеспечены основными образцами вооружения, а также военной и специальной техники на 100%. Укомплектованность воинских частей летчиками превышает показатель в 90%, а для современных образцов в частях более 74%.

11 марта министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Государственной думы по обороне рассказал, что оснащенность Российской армии современными вооружениями за последние шесть лет возросла в 3,8 раза до 61,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ВКС рассказали, на каком расстоянии могут обнаружить космические объекты
Армия России в ближайшее время получит ЗРК С-500

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017