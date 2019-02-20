В ВКС рассказали, на каком расстоянии могут обнаружить космические объекты

Благодаря оптико-электронному комплексу «Окно» Россия может обнаруживать космические объекты на расстоянии более 50 тыс. км, рассказал заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Игорь Морозов.

Российский комплекс «Окно» расположен в Таджикистане и предназначен для обнаружения космических объектов, определения параметров их движения, получения фотометрических характеристик и передачи информации о них в центр контроля космического пространства.

«Следует отметить, что после проведенной в 2014 году модернизации возможности комплекса существенно возросли. Сегодня он может обнаруживать объекты на расстоянии уже свыше 50 тыс. км в зоне обзора», –– цитирует Морозова «Красная звезда».

Кроме того, генерал добавил, что на территории РФ в ближайшие годы развернут сеть новейших оптико-электронных комплексов системы контроля космического пространства.

Они появятся в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.

20 февраля сообщалось, что в России создают ракету для оперативных запусков спутников.