Месси сделал хет-трик в матче против «Бетиса» в чемпионате Испании

Футболисты «Барселоны» разгромили «Бетис» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча в Севилье завершилась со счетом 4:1, передает «Газета.ру».

В составе гостей хет-трик оформил аргентинский форвард Лионель Месси, еще один гол забил Луис Суарес. У хозяев отличился Лоренцо Морон Гарсия.

«Барселона» идет на первом месте в национальном первенстве. Идущий вторым «Атлетико» отстает на 10 очков, другой мадридский клуб «Реал» — на 12.

7 марта Месси вызвали в сборную Аргентины впервые с чемпионата мира 2018 года в России. Товарищеские игры с Венесуэлой и Марокко пройдут 22 и 26 марта.