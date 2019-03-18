Прямой эфир

Месси сделал хет-трик в матче против «Бетиса» в чемпионате Испании

0
Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты «Барселоны» разгромили «Бетис» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча в Севилье завершилась со счетом 4:1, передает «Газета.ру».

В составе гостей хет-трик оформил аргентинский форвард Лионель Месси, еще один гол забил Луис Суарес. У хозяев отличился Лоренцо Морон Гарсия.

«Барселона» идет на первом месте в национальном первенстве. Идущий вторым «Атлетико» отстает на 10 очков, другой мадридский клуб «Реал» — на 12.

7 марта Месси вызвали в сборную Аргентины впервые с чемпионата мира 2018 года в России. Товарищеские игры с Венесуэлой и Марокко пройдут 22 и 26 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Барселона» победила «Реал» в чемпионате Испании по футболу
УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017