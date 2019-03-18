Хранилище нефтепродуктов вспыхнуло в Техасе

Пожар произошел на территории хранилища нефтепродуктов в американском городе Дир Парк (штат Техас), сообщили в компании Intercontinental Terminals Company (ITC), которой принадлежит объект.

Согласно заявлению компании, воспламенилась нафта — вещество, которое получают при перегонке нефти.

Уточняется, что эвакуация сотрудников компании не проводилась. Однако, по данным местного телеканала Khou.11, существует риск распространения огня на соседние цистерны с нефтепродуктами.

В результате пожара перекрыта одна из крупных магистралей города, жителей близлежащих районов просят не покидать дома.

В июле 2018 года самопроизвольное возгорание кукурузных чипсов тортилья стало причиной двух пожаров на складе в американском городе Остин (штат Техас).