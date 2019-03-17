В Иркутской области двое пожарных погибли в ходе тушения возгорания
Двое пожарных погибли в ходе тушения возгорания на территории частной пилорамы в городе Зима в Иркутской области. Инцидент произошел в воскресенье, 17 марта.
Как говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Иркутской области, погибли помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 15 по охране города Зимы старший сержант внутренней службы Евгений Зубаков и пожарный этой же службы, рядовой Александр Мартынов.
Караул Зубакова прибыл по вызову на загоревшуюся частную пилораму, где существовала угроза распространения огня на пиломатериал. «При ликвидации открытого горения на пожарных обвалилась стена, защитное обмундирование, к сожалению, не спасло огнеборцев от гибели», — отметили в ведомстве.
СУ СК России по Иркутской области начало доследственную проверку, обстоятельства гибели пожарных выясняются.