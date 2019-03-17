В Иркутской области двое пожарных погибли в ходе тушения возгорания

Двое пожарных погибли в ходе тушения возгорания на территории частной пилорамы в городе Зима в Иркутской области. Инцидент произошел в воскресенье, 17 марта.

Как говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Иркутской области, погибли помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 15 по охране города Зимы старший сержант внутренней службы Евгений Зубаков и пожарный этой же службы, рядовой Александр Мартынов.

Фото: МЧС РФ

Караул Зубакова прибыл по вызову на загоревшуюся частную пилораму, где существовала угроза распространения огня на пиломатериал. «При ликвидации открытого горения на пожарных обвалилась стена, защитное обмундирование, к сожалению, не спасло огнеборцев от гибели», — отметили в ведомстве.

СУ СК России по Иркутской области начало доследственную проверку, обстоятельства гибели пожарных выясняются.