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В Хакасии потушили пожар на заводе «Искож»

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Фото: youtube.com
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Пожарным в Хакасии удалось ликвидировать возгорание, возникшее 17 марта на заводе «Искож» по производству резины в городе Черногорск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 17:33 мск пожар ликвидирован… На месте работают специалисты Роспотребнадзора, чтобы оценить степень загрязнения воздуха», — добавили в ведомстве. Отмечается, что тушение осложнило обрушение перекрытий и кровли, которое произошло из-за высокой температуры горения резины.

На месте происшествия работали сотрудники пожарных служб из Черногорска, Абакана, Усть-Абакана, а также специалисты военизированной горно-спасательной части — всего 66 человек и 18 единиц техники.

Пожар начался в 17:00 по местному времени (13:00 мск) в неэксплуатируемом цехе на территории завода. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м.

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