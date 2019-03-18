Американка родила шесть детей за девять минут
Жительница американского штата Техас родила три пары близнецов за девять минут. Об этом сообщило издание Hindustantimes.
17 марта рано утром женщина родила четырех мальчиков и двух девочек. Мать и дети хорошо себя чувствуют, двум девочкам уже выбрали имена, их назовут Зуриэль и Зина.
Как цитирует «Газета.ру», шанс родить шестерняшек составляет 1 к 4,7 млрд. Дети пока остаются в отделении интенсивной терапии.
В декабре 2018 года в США три пары близнецов, зачатые в один день, родились с разницей в несколько лет. Отмечается, что все дети были зачаты одними родителями в 2002 году с помощью искусственного оплодотворения.