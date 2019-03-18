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Американка родила шесть детей за девять минут

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Фото: Global Look Press/imagebroker/thomas kroeger
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Жительница американского штата Техас родила три пары близнецов за девять минут. Об этом сообщило издание Hindustantimes.

17 марта рано утром женщина родила четырех мальчиков и двух девочек. Мать и дети хорошо себя чувствуют, двум девочкам уже выбрали имена, их назовут Зуриэль и Зина.

Как цитирует «Газета.ру», шанс родить шестерняшек составляет 1 к 4,7 млрд. Дети пока остаются в отделении интенсивной терапии.

В декабре 2018 года в США три пары близнецов, зачатые в один день, родились с разницей в несколько лет. Отмечается, что все дети были зачаты одними родителями в 2002 году с помощью искусственного оплодотворения.

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