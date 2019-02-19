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Жительница Ирака родила сразу семерых детей

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Ираке зафиксирован второй в мире случай рождения сразу семерых детей.

Жительница провинции Дияла родила шестерых девочек и одного мальчика.

«Женщина 25 лет родила естественным путем семерых», — подтвердил глава пресс-службы департамента здравоохранения Фарис аль-Изауи.

По словам врачей, роженица и дети чувствуют себя хорошо, пишет «РИА Новости».

Семья удивилась такому прибавлению, но была искренне рада.

Первый случай рождения семерых детей был зафиксирован в 1997 году в США.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Штатах три пары близнецов, зачатые в один день, родились с разницей в несколько лет.

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