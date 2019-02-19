Семеро новорожденных близнецов скончались в Ираке

Все семь новорожденных, которые одновременно родились в иракской провинции Дияла, умерли. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщил местный телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в медицинских кругах провинции.

«Все семеро младенцев, родившихся несколько дней назад в больнице аль-Баттуль, скончались», — сообщил он.

Информации о причинах гибели младенцев нет, передает НСН.

Ранее 19 февраля глава пресс-службы департамента здравоохранения Фарис аль-Изауи сообщил, что 25-летняя жительница провинции естественным путем родила семерых младенцев — мальчика и шесть девочек.

Директор больницы аль-Баттуль Али Шариф назвал это событие беспрецедентным для Ирака. Сообщалось о хорошем состоянии матери и новорожденных.

Первый случай рождения семерых детей был зафиксирован в Соединенных Штатах в 1997 году.