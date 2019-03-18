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Срочная замена: «Локо» подписал экс-разыгрывающего сборной Украины

Джером Рэндл призван заменить Тревора Лэйси, покинувшего краснодарский клуб по семейным обстоятельствам
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Sullivan
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«Локомотив-Кубань» быстро нашел замену атакующему защитнику Тревору Лэйси. Место американца в ростере «Локо» займет его соотечественник — 31-летний Джером Рэндл, имеющий опыт выступлений за сборную Украины на Евробаскете-2015. Разыгрывающий известен не только своим небольшим ростом для профессионального баскетбола (175 см), но и частыми сменами клубов. «Локомотив» станет уже 17-й командой в его карьере.

«Локо» объявит о подписании контракта с Джером Рэндлом в ближайшее время. По информации источника «Известий» в клубе, соглашение с разыгрывающим будет заключено до конца текущего сезона. Баскетболист уже внесен в заявку команды на выступления в Единой лиге и сейчас заканчивает процесс получения российской визы.

Спортивный директор «Локо» Станислав Момот отказался комментировать подписание нового игрока. Скоро мы сделаем заявление на официальном сайте, лишь сказал он.

После четырех сезонов, проведенных в команде Калифорнийского университета, где Рэндл в среднем за матч набирал по 18,6 очка и 4,3 передачи, он выставил свою кандидатуру на драфт NBA в 2010 году. Но в итоге не был выбран ни одной из команд.

После этого баскетболист отправился покорять Европу, где за девять лет сменил множество коллективов и чемпионатов. Пока самым титулованным клубом, решившим подписать разыгрывающего, является литовский «Жальгирис». В 2016 году команда из Каунаса хотела, чтобы Рэндл заменил Мантаса Калниетиса, уехавшего в «Милан». И игроку это удалось — он помог «Жальгирису» выиграть чемпионат Литвы, став самым ценным игроком (MVP) финала. Средние показатели Рэндла — 11,6 очка и 3,8 передачи в 21 сыгранном матче. Тем не менее литовцы не стали продлевать контракт с игроком.

До перехода в «Жальгирис» Рэндл успел получить украинское гражданство и заменил в сборной другого натурализованного американца Юджина «Пуха» Джетера (по правилам ФИБА в команде может выступать только один натурализованный игрок). Джером дебютировал за Украину на Евробаскете-2015, но это не принесло команде никаких дивидендов (последнее место в группе D).

В 2017 году Рэндл провел отличный сезон в Австралии, где в составе «Аделаиды» набирал 21,3 очка и 5,3 передачи за игру, получив награду MVP чемпионата. После этого он поиграл за французский «Лимож», турецкий «Бахчешехир», австралийский «Сидней Кингс» и немецкий «Рокетс».

В «Локо» Рэндл заменит Тревора Лэйси, который покинул клуб по семейным обстоятельствам. Лэйси выступал за «Локомотив-Кубань» на протяжении почти двух лет и был любимцем экс-тренера железнодорожников Саши Обрадовича. Его средние показатели по итогам 13 матчей Единой лиги в текущем сезоне составили 5,3 очка и 2,1 передачи. В 17 играх Еврокубка-2018/19 Лэйси проводил на площадке по 19 минут, набирая 6,0 очка и 2,4 ассиста.

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