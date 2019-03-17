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Российские керлингистки проиграли команде Южной Кореи на ЧМ

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Henning Bagger
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Женская сборная России уступила команде Южной Кореи в третьем туре чемпионата мира по керлингу в датском Силькеборге. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что итоговый счет игры составил 6:7. В российскую команду входили Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Ранее 17 марта сообщалось, что во втором туре спортсменки из РФ обыграли соперниц из Дании со счетом 7:6. В первом туре чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счетом 11:5.

В настоящее время лидером турнирной таблицы ЧМ является сборная Китая, на счету которой три победы. По две победы у Германии, Кореи, России, Швеции и Японии. Россиянки проведут следующий матч в понедельник, 18 марта, против команды Японии. Всего в турнире участвуют 13 команд.

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