Российские керлингистки проиграли команде Южной Кореи на ЧМ

Женская сборная России уступила команде Южной Кореи в третьем туре чемпионата мира по керлингу в датском Силькеборге. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что итоговый счет игры составил 6:7. В российскую команду входили Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Ранее 17 марта сообщалось, что во втором туре спортсменки из РФ обыграли соперниц из Дании со счетом 7:6. В первом туре чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счетом 11:5.

В настоящее время лидером турнирной таблицы ЧМ является сборная Китая, на счету которой три победы. По две победы у Германии, Кореи, России, Швеции и Японии. Россиянки проведут следующий матч в понедельник, 18 марта, против команды Японии. Всего в турнире участвуют 13 команд.