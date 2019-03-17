Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека

В конкурсе «Лидеры России» победили 104 участника. Об этом в воскресенье, 17 марта, заявила член наблюдательного совета конкурса, общественный деятель Наталия Солженицына.

«Если 70% победителей из 100 — в этом году 104 человека — получат какие-то продвижения по карьерной лестнице, такие, с которыми они были бы согласны, которых они бы хотели, то это уже будет грандиозный успех», — приводит ее слова «РИА Новости».

Солженицина отметила, что второй конкурс оказался более эффективным, чем первый, в том числе и по уровню активности участников.

Первый зампредседателя администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения победителей, напомнил финалистам конкурса о высокой ответственности, которую им необходимо будет взять на себя.

«Ответственность победителя, ответственность лидера, ответственность примера — она очень важна. Помните об этом. Она должна проявляться в ваших решениях, в ваших поступках. Она должна проявляться в том, на мой взгляд, что лидер — это тот, кто не только получает, но тот, кто готов отдавать», — заявил Кириенко.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации. В январе и феврале 2019 года во всех федеральных округах прошли региональные полуфиналы. Окончательный состав финалистов был определен по итогам выполнения задания «Сердце лидера», в рамках которого нужно было реализовать социальный проект. В результате в финал конкурса прошли 300 человек.