«Газпром нефть» проверила сотрудников на «Лидерах России»

В этом году 3,2 тыс. сотрудников компании «Газпром нефть» подали заявку на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Более ста из них вышли в полуфинал, а финалистами стали 15.

Как рассказал «Известиям» генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, в 2018 году он призвал сотрудников принять участие в мероприятие.

Участие в конкурсе «Лидеры России» дает возможность проверить уровень руководителей, работающих в компании. Полезно это и для самих сотрудников, добавил Дюков.

«Для наших сотрудников, которые приняли участие — это, конечно, хорошая школа, новый опыт, возможность проверить себя, новые знания, знакомства, контакты», — отметил топ-менеджер.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации. В январе и феврале 2019 года во всех федеральных округах прошли региональные полуфиналы. Окончательный состав финалистов определили по итогам выполнения задания «Сердце лидера», в рамках которого нужно было реализовать социальный проект.

Заключительный этап конкурса проходит в Сочи с 13 по 17 марта. 2 марта стало известно, что в финал прошли 300 человек.