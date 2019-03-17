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В Уфе трое хулиганов прошли по канату между высотками

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Фото: Depositphotos
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Полиция Уфы возбудила административное дело в отношении трех жителей города, которые в воскресенье, 17 марта, натянули канат между двумя многоэтажными зданиями и прошли по нему. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что троих 30-летних мужчин доставили в отдел полиции № 10 Советского района сразу после инцидента, который произошел в 8:00 (6:00 мск) на улице Бакалинской.

«Они утром натянули канат между двумя высотными зданиями и прошли по нему. Пострадавших при инциденте нет», — уточнили в МВД по региону.

Уточняется, что в отношении мужчин возбуждено административное дело о мелком хулиганстве. Правонарушителей уже отпустили домой, однако свои действия они так и не объяснили.

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