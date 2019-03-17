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Военнослужащий ВСУ сдался ополченцам ЛНР

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Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine
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Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался подразделениям народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье, 17 марта, рассказал представитель ведомства Андрей Марочко.

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По его словам, причинами перехода украинских военных на сторону ополченцев становятся «беспредел командного состава, создание невыносимых условий службы».

Украинский военнослужащий вышел к позициям ополченцев на Славяносербском направлении накануне, сообщается на сайте милиции ЛНР. Личность и должность перебежчика не называются.

«Ранее мы сообщали о военнослужащем 54-й бригады ВСУ Сергее Магденко, который покинул ряды ВСУ по тем же причинам и рассказал нам о ситуации в бригаде», — отметил Марочко.

10 марта в ЛНР заявили, что личный состав одного из подразделений ВСУ уже несколько недель кормят просроченными консервами, причем военным приходится есть из одной и той же пластиковой посуды.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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