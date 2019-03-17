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Дебошир укусил за нос пассажира на борту лайнера Ryanair

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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На борту лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, который направлялся из Шотландии на Канарские острова, произошла потасовка, в ходе которой дебошир укусил за нос другого пассажира. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает The Sun.

Очевидцы происшествия снимали драку на видео. На кадрах видно, как члены экипажа пытаются остановить дерущихся. Другие пассажиры также призывали прекратить конфликт.

Отмечается, что дебошир предположительно был пьян, из-за чего и начал драку. В настоящее время не известно, насколько серьезную травму он нанес своему противнику. Однако на записи видно, что лицо пострадавшего было в крови.

В октябре 2018 года сообщалось, что лоукостер Ryanair оказался в центре скандала после того, как не снял с рейса мужчину, который оскорбил темнокожую женщину. Инцидент произошел 19 октября на рейсе из Барселоны в лондонский аэропорт Станстед. Пассажир оскорблял 70-летнюю женщину из-за ее расы и грозился «выпихнуть» на другое сиденье. Видео инцидента оказалось в социальных сетях. Пользователи обвинили экипаж в бездействии и призвали бойкотировать Ryanair.

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