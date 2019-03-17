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Двигатель загорелся у пассажирского самолета в Швеции

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Bild: Johan Nilsson/TT
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Один из двигателей четырехмоторного самолета Avro RJ авиакомпании BRA загорелся во время полета из Стокгольма в Мальмё. Об этом сообщило издание Sydsvenskan.

Инцидент произошел в середине полета. Сначала в салоне раздался громкий хлопок, а затем пассажиры через иллюминаторы увидели языки пламени.

Представитель авиакомпании Анга Солторп рассказала, что самолет приземлился в плановом режиме в Мальмё, несмотря на происшествие. Его причины устанавливаются. Всего на борту находилось 80 человек.

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