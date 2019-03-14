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Авиадебошир заплатил 1 млн рублей за вынужденную посадку самолета

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Фото: Depositphotos
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Житель Санкт-Петербурга, по вине которого пассажирский самолет, выполнявший рейс Сочи–Москва, совершил вынужденную посадку в Краснодаре, заплатил за это 1 млн рублей.

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Инцидент произошел 16 октября 2018 года. 35-летний пассажир находился в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в ответ на замечания бортпроводников. Командир самолета решил снять авиадебошира с рейса, отмечается 14 марта в сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

«После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от органов следствия, вследствие чего был объявлен в розыск», — отметили в ведомстве. Авиадебошира нашли в Москве, его доставили в Краснодар, где арестовали.

Мужчина признал вину и возместил ущерб. ПАО «Аэрофлот» он выплатил более 300 тыс. рублей и по 350 тыс. рублей пострадавшим от его действий лицам.

30 января полицейские задержали авиадебошира, который ударил бортпроводника во время перелета из Москвы в Ростов-на-Дону. Мужчина напал на бортпроводника после того, как тот сделал ему замечание из-за курения на борту.

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