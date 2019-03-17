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Умер режиссер-документалист Юрий Шиллер

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Фото: tvkultura.ru
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Российский кинорежиссер-документалист Юрий Шиллер умер на 78-м году жизни. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Ассоциация документального кино глубоко скoрбит по случаю кончины Юрия Андреевича Шиллера и выражает соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Всего за свою творческую карьеру Шиллер создал более 60 документальных и игровых фильмов, включая картину «Вoробей», которая была выдвинута на XXXI Москoвский международный кинoфестиваль. Также он знаменит своими фильмами «Карасук», «В Затoне» и «Падение Икара».

В союзе отметили, что по фильмам Шиллера преподают во ВГИКе, а также коллекции его работ хранят в библиотеке кoнгресса США и в архиве гостелерадио в Москве.

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