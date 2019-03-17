Двое рыбаков провалились под лед на Байкале

Двух рыбаков из Бурятии ищут на озере Байкал. Мужчины находились в машине, которая, предположительно, провалилась под лед на глубину около 80 м.

Спасатели выехали на место ЧП после звонка от мужчины, сообщившего о пропаже своих друзей. Заявитель рассказал, что его приятели выехал на лед Байкала на «Ниве» и не вернулись к назначенному времени. Мужчина направился на поиски приятелей сам и обнаружил полынью со следами от автомобиля и вещи рыбаков, которые плавали на поверхности.

На месте происшествия работают три спасателя, они выехали на лед на вездеходе. По данным «Интерфакс – Сибирь», глубина озера в месте провала составляет 78 м.

13 марта на Байкале в Иркутской области произошел очередной случай провала автомобиля под лед. Водитель Toyota Caldina проигнорировал запрещающие знаки, в результате чего машина, в которой находились три человека, частично оказалась под водой. Водитель и два его пассажира выбрались из тонущего автомобиля.