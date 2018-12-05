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Поиск пропавшего катера на Байкале остановили из-за морозов

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В Иркутской области приостановлены поиски судна, которое затонула в районе мыса Зундук на Байкале. Повторный выезд на место затопления состоится после становления льда.

Поисково-спасательные работы временно прекращены из-за понижения температуры воздуха и началом становления ледового покрова. С 25 ноября специалисты обследовали около 520 кв. км акватории Байкала. Повторный выезд на место возможного затопления состоится после установления ледяного покрова, сообщает ИА IrkutskMedia.

Катер «Скорпион» с четырьмя пассажирами пропал в Ольхонском районе 25 ноября. На следующий день было обследовано порядка 60 км береговой линии. Местные жители нашли спасательные круги, газовый баллон, спасательный плот. Также удалось найти тела двоих мужчин. По факту исчезновения судна возбуждено уголовное дело.

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