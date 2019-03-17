«Роскачество» запустит мобильное приложение для любителей вин

Глава «Роскачества» Максим Протасов заявил, что планирует запустить мобильное приложение для любителей вин. По его словам, получить всю необходимую информацию можно будет, сфотографировав этикетку.

«Информацию об исследованных нами винах мы будем загружать в мобильное приложение «Роскачества» и добавлять к этому дополнительную информацию, например, с какими блюдами это вино сочетается, в каких рецептах используется», — цитирует Протасова «РИА Новости».

Он отметил, что база вин будет постоянно обновляться. В 2019 году в список планируется внести более 500 брендов.

В феврале «Роскачество» совместно с Минпромторгом и Минсельхозом представило гид по винам России. В него вошли 320 марок, сделанных из российского винограда, которые стоят дешевле 1 тыс. рублей. «Винный гид России» будет выпускаться каждый год, в будущем в нем появятся и более дорогие вина.

«Винный гид России» доступен на портале и в приложении «Роскачества». Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что обязательно надо будет сделать отдельное приложение.