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«Роскачество» запустит мобильное приложение для любителей вин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава «Роскачества» Максим Протасов заявил, что планирует запустить мобильное приложение для любителей вин. По его словам, получить всю необходимую информацию можно будет, сфотографировав этикетку.

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«Информацию об исследованных нами винах мы будем загружать в мобильное приложение «Роскачества» и добавлять к этому дополнительную информацию, например, с какими блюдами это вино сочетается, в каких рецептах используется», — цитирует Протасова «РИА Новости».

Он отметил, что база вин будет постоянно обновляться. В 2019 году в список планируется внести более 500 брендов.

В феврале «Роскачество» совместно с Минпромторгом и Минсельхозом представило гид по винам России. В него вошли 320 марок, сделанных из российского винограда, которые стоят дешевле 1 тыс. рублей. «Винный гид России» будет выпускаться каждый год, в будущем в нем появятся и более дорогие вина.

«Винный гид России» доступен на портале и в приложении «Роскачества». Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что обязательно надо будет сделать отдельное приложение.

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