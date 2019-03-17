Дочь сенатора Маккейна ответила Трампу на критику ее отца
Меган Маккейн, дочь сенатора Джона Маккейна, который скончался в 2018 году, ответила нынешнему президенту США Дональду Трампу на критику в адрес ее отца.
На своей странице в социальной сети Twitter она заявила, что нынешний глава Белого дома никогда не сможет добиться такой же любви, как и ее отец, а также посоветовала Трампа проводить больше времени со своей семьей вместо того, чтоб «преследовать» ее в соцсетях, пишет «Газета.ru».
16 марта Трамп раскритиковал покойного экс-сенатора Джона Маккейна. По его словам, решение поддержать реформу здравоохранения, которую проводил экс-президент Барак Обама, является пятном на его репутации.
В октябре 2017 года Трамп подписал указ, который позволяет обойти ряд положений Obamacare. Республиканцы в конгрессе добились отмены штрафов за отсутствие страховки, де-факто лишив потребителей финансовых стимулов для покупки полисов.
Реформа здравоохранения была проведена Обамой в 2010 году. Нынешний американский лидер назвал программу «пыткой для американского народа». В рамках данной системы граждане США были обязаны иметь медицинскую страховку, а для малоимущих предусматривались субсидии.