Прямой эфир

Дочь сенатора Маккейна ответила Трампу на критику ее отца

0
Фото: TASS/Chris Pizzello
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Меган Маккейн, дочь сенатора Джона Маккейна, который скончался в 2018 году, ответила нынешнему президенту США Дональду Трампу на критику в адрес ее отца.

На своей странице в социальной сети Twitter она заявила, что нынешний глава Белого дома никогда не сможет добиться такой же любви, как и ее отец, а также посоветовала Трампа проводить больше времени со своей семьей вместо того, чтоб «преследовать» ее в соцсетях, пишет «Газета.ru».

16 марта Трамп раскритиковал покойного экс-сенатора Джона Маккейна. По его словам, решение поддержать реформу здравоохранения, которую проводил экс-президент Барак Обама, является пятном на его репутации.

В октябре 2017 года Трамп подписал указ, который позволяет обойти ряд положений Obamacare. Республиканцы в конгрессе добились отмены штрафов за отсутствие страховки, де-факто лишив потребителей финансовых стимулов для покупки полисов.

Реформа здравоохранения была проведена Обамой в 2010 году. Нынешний американский лидер назвал программу «пыткой для американского народа». В рамках данной системы граждане США были обязаны иметь медицинскую страховку, а для малоимущих предусматривались субсидии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маккейн передал ФБР досье о «связях Трампа с Россией»
Губернатор Аризоны назначил преемника Маккейна

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017