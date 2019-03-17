Прямой эфир

Чапутова и Шефчович вышли во второй тур президентских выборов в Словакии

0
Фото: REUTERS/David W Cerny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя внепарламентской либеральной партии «Прогрессивная Словакия», адвокат Зузана Чапутова, и замглавы Европейской комиссии Марош Шефчович вышли во второй тур президентских выборов в стране. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии.

Как пишет ТАСС, по итогам подсчета бюллетеней для голосований, которые поступили с 99,41% избирательных участков республики, Чапутова получила 40,54% голосов избирателей, а за Шефчовича свои голоса отдали 18,66%.

Голосование на выборах президента открылось в Словакии в субботу, 16 марта, в 7:00 по местному времени (9:00 мск). За пост главы республики боролись 13 кандидатов.

Местные СМИ выделяли трех кандидатов, которые занимали первые места в опросах общественного мнения. Среди них — замглавы Еврокомиссии 52-летний Марош Шефчович, экс-глава Верховного суда 61-летний Штефан Гарабин и адвокат из небольшого городка Пезинок под Братиславой 45-летняя Зузана Чапутова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Штаб Зеленского обвинил Киев в намерении отпугнуть молодежь от выборов
Кандидат в президенты Украины Тарута заявил о поддержке Тимошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017