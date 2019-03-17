Чапутова и Шефчович вышли во второй тур президентских выборов в Словакии

Заместитель председателя внепарламентской либеральной партии «Прогрессивная Словакия», адвокат Зузана Чапутова, и замглавы Европейской комиссии Марош Шефчович вышли во второй тур президентских выборов в стране. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии.

Как пишет ТАСС, по итогам подсчета бюллетеней для голосований, которые поступили с 99,41% избирательных участков республики, Чапутова получила 40,54% голосов избирателей, а за Шефчовича свои голоса отдали 18,66%.

Голосование на выборах президента открылось в Словакии в субботу, 16 марта, в 7:00 по местному времени (9:00 мск). За пост главы республики боролись 13 кандидатов.

Местные СМИ выделяли трех кандидатов, которые занимали первые места в опросах общественного мнения. Среди них — замглавы Еврокомиссии 52-летний Марош Шефчович, экс-глава Верховного суда 61-летний Штефан Гарабин и адвокат из небольшого городка Пезинок под Братиславой 45-летняя Зузана Чапутова.