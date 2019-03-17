Массовая драка произошла на молодежном турнире по хоккею в Канаде

На молодежном турнире по хоккею в канадском городе Миссиссога неподалеку от Торонто произошла массовая драка. Как сообщает Global News, инцидент произошел 13 марта на Iceland Arena после матча Little Native Hockey League.

Отмечается, что в драке участвовал тренер одной из команд. На место происшествия прибыла полиция и службы безопасности. В результате инцидента никто не пострадал. Однако полиция начала расследование по факту произошедшего.

3 декабря 2018 года матч детских хоккейных команд в Башкирии завершился дракой. Девятилетние хоккеисты решили выяснить отношения на кулаках, а болельщики, среди которых были родители, активно их поддерживали.