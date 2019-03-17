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Участника британского реалити-шоу нашли мертвым в лесу

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Фото: youtube.com
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Участник британского реалити-шоу «Остров любви» Майк Таласситис был найден мертвым в лесу недалеко от своего дома в графстве Эссекс. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

На данный момент причины его смерти неизвестны. 26-летний Таласситис в прошлом был футболистом. Погибший успешно играл за молодежную сборную Кипра, однако известность получил благодаря шоу знакомств в 2017 году.

В социальной сети Twitter шокированные фанаты погибшего не могут поверить в случившееся, а также выражают соболезнование его друзьям и близким. Таласситис получил на шоу прозвище «Грязый Майк» и репутацию негодяя.

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