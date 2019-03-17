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Вайкуле усомнилась в вокальных данных Бузовой

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Певица Лайма Вайкуле раскритиковала вокальные данные телеведущей Ольги Бузовой, заявив, что людям без правильно поставленного голоса лучше не выходить на сцену.

В интервью на YouTube-шоу «Говорящие головы» Вайкуле отметила, что «качество» исполнителя можно оценить, лишь побыв на его «живом» выступлении. По словам артистки, те, кто не имеет вокальных данных, не должны называть себя певцами.

В свете этих рассуждений Вайкуле высказалась о творчестве Бузовой.

«Что самое главное у артиста? Звук. Если у него есть звук», — цитирует певицу «Федеральное агентство новостей».

11 августа в Одессе Вайкуле заявила, что не поедет выступать в Крым ни за какие деньги, так как посещение полуострова «запрещено европейцам».

Ее слова вызвали широкий резонанс в обществе. В ответ Вайкуле заявила, что ее неправильно поняли, и выразила готовность бесплатно выступить в Крыму, но только после отмены санкций за посещение полуострова.

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