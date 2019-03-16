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Марлен Хуциев попал в реанимацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кинорежиссер и сценарист Марлен Хуциев пребывает в реанимации одной из московских больниц. Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов России.

«Марлен Мартынович в реанимации», — рассказал собеседник.

О госпитализации Хуциева стало известно 29 декабря. Он согласился ехать в медучреждение только с супругой Ириной Соловьевой, поэтому врачам пришлось доставить в больницу обоих.

4 января Ирины Соловьевой не стало.

93-летний Марлен Хуциев — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, народный артист СССР. Снимался в нескольких фильмах, среди которых «Застава Ильича», «Гори, гори, моя звезда», «Интервенция».

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