Из российских аптек исчез жизненно важный для работы сердца препарат

Лекарственное средство «Амиодарон», предназначенное для стабилизации сердечного ритма, исчезло из российских аптек. Новые поступления ожидаются лишь в апреле, сообщила 16 марта исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

«Да, препарата нет, ожидаем от производителей в начале апреля», — цитирует ее ТАСС.

«Амиодарон» производит французская компания Sanofi. Он входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

11 марта сообщалось, что российские медики научились с помощью стволовых клеток лечить сложные сердечные патологии, в том числе последствия инфарктов.