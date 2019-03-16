Работа Telegram восстановлена после сбоя

В работе мессенджера Telegram в субботу, 16 марта, произошел массовый сбой.

Как сообщает ТАСС, неполадки заметили порядка 70 тыс. пользователей. Около половины из них жаловались на проблемы с отправкой и получением сообщений, еще 44% информировали о невозможности подключиться к мессенджеру.

Примерно в 17:00 мск в Twitter Telegram появилась запись, в которой говорится, что его работа восстановлена.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Если вы не видите группы, в которых состоите, разлогиньтесь и зайдите снова. Все остальные мелкие побочные эффекты связаны с кэшированием и исчезнут сами собой. Баланс восстановлен», — отмечается в сообщении.

13 марта пользователи по всему миру сообщили о сбоях в Instagram, Facebook и мессенджере WhatsApp. Компания Facebook, которой принадлежат эти ресурсы, заявила, что проблемы не связаны с DDOS-атакой. В тот же день сбой произошел в работе электронной почты Gmail и других сервисов компании Google.