Прямой эфир

«Зона» решила: УНИКС опять обыграл «Локо»

Казанский клуб закрепился на втором месте в Единой лиге
0
Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ/Ира Сомова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центральном матче недели в Единой лиге краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей арене проиграл казанскому УНИКСу (77:84). Героем встречи стал центровой гостей Морис Ндур, набравший 22 очка. Казанскому клубу удалось переломить ход матча в третьей четверти — в первую очередь за счет удачных действий тренера Димитриса Прифтиса, применившего зонную защиту.

После яркой четвертьфинальной серии Еврокубка два принципиальных соперника встретились в регулярном сезоне Единой лиги. Это был уже четвертый матч между командами за 11 дней, и у «Локо» появилась возможность взять локальный реванш за неудачу в евросезоне.

«У УНИКСа сумасшедший календарь»
Президент казанского клуба Евгений Богачев — о полуфинале с «Валенсией» в Еврокубке и будущем Димитриса Прифтиса

И УНИКС предоставил хозяевам такой шанс. «Локо» повел 15:6 и сохранил добытое преимущество к большому перерыву (42:32), чему поспособствовала слаженная игра в защите: 29% с игры и 0 из 5 из-за дуги у бело-зеленых.

В ходе третьей четверти преимущество «Локомотива» составляло 16 очков — 48:32. УНИКС это только раззадорило. После тайм-аута Димитриса Прифтиса у казанцев включились Морис Ндур, Мелвин Эджим и Эррик Макколлум. Клуб из Татарстана организовал мощный рывок 22:1 и подошел к решающему отрезку с преимуществом в три очка — 56:53.

— Для «Локо» было сюрпризом, что мы поставили зонную защиту во второй половине встречи, — рассказал «Известиям» защитник УНИКСа. — Ранее в сезоне мы уже использовали «зону», но делали это крайне редко. За счет этого мы сумели сделать такой мощный рывок. Они перестали чувствовать уверенность. Мы же, наоборот, почувствовали свой ритм и довели дело до победы.

В последней четверти «Локомотив» и УНИКС обошлись без рывков, что привело к нервной концовке. В последнюю минуту казанцы после штрафных Ндура зашли лидерами — 79:74. Дмитрий Хвостов точным броском из-за дуги за 47 секунд до сирены приблизил «Локо» на дистанцию одного попадания (77:79), но на большее южан не хватило. Ндур ответил данком, а красно-зеленые затем выдали два промаха из-за дуги и вынуждены были фолить. В итоге казанцы одержали четвертую победу над «Локо» в последних пяти матчах.

Героем встречи стал Морис Ндур, реализовавший девять из 14 бросков с игры, набрав 22 очка и сделав шесть подборов.

— Игры между УНИКСом и «Локо» стали настоящим дерби в этом сезоне, — заявил «Известиям» Морис Ндур. — Обе команды отлично изучили друг друга в ходе серии в Еврокубке, поэтому сегодня на первый план вышел характер и работа нашего тренерского штаба. Мы больше хотели победить, выполнили установку тренера, уверенно отыграв в защите. Эта победа позволит нам с отличным настроением подойти к полуфинальной серии с «Валенсией». Нас ждет тяжелый перелет в Испанию, но надеюсь, мы будем в порядке.

Единственный минусом для УНИКСа в этой игре стало повреждение, полученное Артемом Клименко. У центрового сборной России подозрение на перелом пальца.

— Надеюсь, с Артемом всё обойдется и травма будет не очень серьезной, — сказал тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. — Он очень важный игрок для нашей команды.

УНИКС закрепился на втором месте в турнирной таблице. «Локо», наоборот, опустился на четвертое, пропустив вперед «Химки».

— Это тяжелое поражение, — признался «Известиям» форвард «Локомотива» Дорелл Райт. — Мы здорово действовали в первой половине, но затем в нашей игре что-то сломалось. Мы пропустили мощный рывок, а в четвертой четверти удача отвернулась от нас. Тем не менее не стоит делать из этого поражения трагедию. Все самые важные матчи еще впереди.

Вылетев из Еврокубка, «Локомотив» может сосредоточиться на выступлении в Единой лиге. УНИКС же постарается выиграть Еврокубок, который казанская команда уже завоевывала в сезоне-2010/11.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Битва за полуфинал: УНИКС и «Локо» ждет ключевой матч сезона
Одна из российских команд продолжит борьбу за путевку в Евролигу
Новые надежды УНИКСа
Казанский клуб завершил формирование состава на сезон-2018/19 и включился в борьбу за путевку в Евролигу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017