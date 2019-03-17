«Зона» решила: УНИКС опять обыграл «Локо»

В центральном матче недели в Единой лиге краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей арене проиграл казанскому УНИКСу (77:84). Героем встречи стал центровой гостей Морис Ндур, набравший 22 очка. Казанскому клубу удалось переломить ход матча в третьей четверти — в первую очередь за счет удачных действий тренера Димитриса Прифтиса, применившего зонную защиту.

После яркой четвертьфинальной серии Еврокубка два принципиальных соперника встретились в регулярном сезоне Единой лиги. Это был уже четвертый матч между командами за 11 дней, и у «Локо» появилась возможность взять локальный реванш за неудачу в евросезоне.

И УНИКС предоставил хозяевам такой шанс. «Локо» повел 15:6 и сохранил добытое преимущество к большому перерыву (42:32), чему поспособствовала слаженная игра в защите: 29% с игры и 0 из 5 из-за дуги у бело-зеленых.

В ходе третьей четверти преимущество «Локомотива» составляло 16 очков — 48:32. УНИКС это только раззадорило. После тайм-аута Димитриса Прифтиса у казанцев включились Морис Ндур, Мелвин Эджим и Эррик Макколлум. Клуб из Татарстана организовал мощный рывок 22:1 и подошел к решающему отрезку с преимуществом в три очка — 56:53.

— Для «Локо» было сюрпризом, что мы поставили зонную защиту во второй половине встречи, — рассказал «Известиям» защитник УНИКСа. — Ранее в сезоне мы уже использовали «зону», но делали это крайне редко. За счет этого мы сумели сделать такой мощный рывок. Они перестали чувствовать уверенность. Мы же, наоборот, почувствовали свой ритм и довели дело до победы.

В последней четверти «Локомотив» и УНИКС обошлись без рывков, что привело к нервной концовке. В последнюю минуту казанцы после штрафных Ндура зашли лидерами — 79:74. Дмитрий Хвостов точным броском из-за дуги за 47 секунд до сирены приблизил «Локо» на дистанцию одного попадания (77:79), но на большее южан не хватило. Ндур ответил данком, а красно-зеленые затем выдали два промаха из-за дуги и вынуждены были фолить. В итоге казанцы одержали четвертую победу над «Локо» в последних пяти матчах.

Героем встречи стал Морис Ндур, реализовавший девять из 14 бросков с игры, набрав 22 очка и сделав шесть подборов.

— Игры между УНИКСом и «Локо» стали настоящим дерби в этом сезоне, — заявил «Известиям» Морис Ндур. — Обе команды отлично изучили друг друга в ходе серии в Еврокубке, поэтому сегодня на первый план вышел характер и работа нашего тренерского штаба. Мы больше хотели победить, выполнили установку тренера, уверенно отыграв в защите. Эта победа позволит нам с отличным настроением подойти к полуфинальной серии с «Валенсией». Нас ждет тяжелый перелет в Испанию, но надеюсь, мы будем в порядке.

Единственный минусом для УНИКСа в этой игре стало повреждение, полученное Артемом Клименко. У центрового сборной России подозрение на перелом пальца.

— Надеюсь, с Артемом всё обойдется и травма будет не очень серьезной, — сказал тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. — Он очень важный игрок для нашей команды.

УНИКС закрепился на втором месте в турнирной таблице. «Локо», наоборот, опустился на четвертое, пропустив вперед «Химки».

— Это тяжелое поражение, — признался «Известиям» форвард «Локомотива» Дорелл Райт. — Мы здорово действовали в первой половине, но затем в нашей игре что-то сломалось. Мы пропустили мощный рывок, а в четвертой четверти удача отвернулась от нас. Тем не менее не стоит делать из этого поражения трагедию. Все самые важные матчи еще впереди.

Вылетев из Еврокубка, «Локомотив» может сосредоточиться на выступлении в Единой лиге. УНИКС же постарается выиграть Еврокубок, который казанская команда уже завоевывала в сезоне-2010/11.