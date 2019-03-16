«У УНИКСа сумасшедший календарь»

БК УНИКС впервые с 2014 года вышел в полуфинал Еврокубка, где встретится с испанской «Валенсией». В этом сезоне казанский клуб здорово прибавил в стабильности и показывает впечатляющие результаты во всех турнирах. В Еврокубке подопечные Димитриса Прифтиса продолжают домашнюю победную серию, которая насчитывает уже десять матчей, а в Единой лиге после 18 игр идут на втором месте, уступая только ЦСКА. Причем в очном поединке УНИКС обыграл армейцев (71:68).

Перед решающим отрезком сезона «Известия» пообщались с президентом казанцев Евгением Богачевым. Он рассказал о лидерах клуба, а также отметил продуктивную работу нового спортивного директора команды Клаудио Колдебеллы.

— В субботу вы проведете уже четвертый матч против «Локомотив-Кубань» за 11 дней. Какие ожидания от этой игры?

— Это очень важный матч для нас. Цель УНИКСа — занять как минимум второе место в чемпионате, а «Локомотив» — наш ближайший преследовать. Кубанцы отстают от нас на одну победу. Поэтому проигрывать нежелательно, но, учитывая все наши проблемы с составом, случиться может все что угодно.

— А что это за проблемы?

— В последнем матче с «Локомотивом» в Еврокубке на уколах играл Пиеррия Хенри. У Трента Локетта проблемы с ногой. Не на 100% готов и Эррик Макколлум. А это всё наши лидеры.

— Тем не менее вы прошли краснодарский клуб в Еврокубке.

— Да, и за это надо сказать «спасибо» нашему «второму эшелону». В третьем, решающем, матче здорово сыграли Антон Понкрашов, Артем Клименко, который начисто нейтрализовал Мустафу Фалля, и, конечно, Костас Каймакоглу. В этой игре грек сыграл очень полезно и умно. Он давно не получал столько игрового времени, но в нужный момент не подвел.

Также важно, что в первой и третьей игре нам удалось закрыть Диму Кулагина. Наши защитники не дали ему почувствовать свою игру, раскидаться. Надеюсь, то же самое у нас получится в сегодняшнем матче в Краснодаре.

— Как самочувствие у основного центрового Мориса Ндура, который не играл почти два месяца?

— Морис полностью восстановился и сейчас должен набирать с каждой игрой. Правда, я не думаю, что он будет в оптимальной форме уже к играм с «Валенсией». И это проблема для нас.

Еще мне бы очень хотелось, чтобы прибавил Реймар Морган. Американец неплохо выглядит в последнее время, но тренер говорит, что его потенциал гораздо выше. Ждем, что он проявит свои лучшие качества в решающих матчах. То же самое касается Джамара Смита, про которого многие говорят, что он игрок уровня Евролиги.

— В целом какие ожидания от серии с «Валенсией»?

— Я настроен оптимистично. Будем сражаться в каждом матче, и шансы на победу в серии у нас точно будут. Да, на бумаге они выглядят сильнее, но парни очень хотят пройти в финал. Жаль, что календарь тоже играет против нас.

— Можете пояснить?

— Сегодня мы играем в Краснодаре. После матча сразу же летим в Валенсию. Перелет через Москву в Испанию займет 13 часов. 19 марта нам играть первый матч с «Валенсией», 22-го — ответный матч дома. А 24-го уже игра Единой лиги с ВЭФом в Риге. Это сумасшедший календарь, непонятно, как так получилось. Посмотрим, как ребята всё это выдержат.

— В этом сезоне все хвалят тренера вашей команды Димитриса Прифтиса и даже доверили ему тренировать на матче всех звезд Единой лиги. Летом тяжело будет удержать тренера?

— Мы об этом не думаем. Ни я, ни Димитрис. Грек сосредоточен только на результате и не отвлекается на посторонние разговоры. Он настоящий фанат своего дела. В конце сезона, когда будем подводить итоги, сядем и обсудим наше будущее.

— Также многие эксперты считают, что в успехах УНИКСа большую роль сыграло приглашение итальянца Клаудио Колдебеллы.

— Он хорошо помог с комплектованием команды, вопросов нет. Но его работа, как и работа Прифтиса, будет оцениваться в конце сезона. У нас есть конкретная задача — вернуться в Евролигу. Успешностью ее выполнения и будут оцениваться эти специалисты.