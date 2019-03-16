В Италии отравили свидетельницу по делу Берлускони

Смерть 34-летней марокканской танцовщицы и модели Иман Фадил, которая была свидетелем в уголовном деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, по предварительным данным, наступила от отравления радиоактивными веществами. Об этом 16 марта сообщает агентство ANSA со ссылкой на представителя итальянской прокуратуры.

Газета La Repubblica уточняет, что при отравлении использовались несколько веществ, среди которых был и изотоп кобальта, применяемый в медицине для радиотерапии злокачественных опухолей.

Фадил намеревалась свидетельствовать о том, что Берлускони выплачивал деньги проституткам и гостям своих вечеринок за сохранение в тайне того, что происходило на его вилле, поясняет The Times. Но выступить на процессе девушка не успела: 29 января Фадил была госпитализирована. 1 марта она ушла из жизни.

В июне 2013 года суд Милана первой инстанции признал, что Берлускони имел интимную связь с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. Его приговорили к семи годам лишения свободы, запретив ему пожизненно занимать любые государственные посты. В марте 2015 года кассационный суд постановил оправдать Берлускони по «делу Руби».

8 марта сообщалось, что в отношении бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони возбудили дело о коррупции.

Сейчас 82-летний политик возглавляет партию «Вперед, Италия», которая входит во фракцию Европейской народной партии. 17 января Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент в мае текущего года.