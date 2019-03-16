Появилось видео испытаний третьего самолета МС-21-300

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видео испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300. Полет прошел утром в субботу, 16 марта, на аэродроме Иркутского авиационного завода.

В ОАК отметили, что полет на высоте до 3,5 тыс. м при скорости до 500 км/ч продолжался 1,5 часа.

«Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером состоится на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в 2019 году.

Первый полет лайнер выполнил в мае 2017 года, а 3 ноября он совершил на аэродроме в Жуковском первый полет в рамках летных испытаний.

МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим.