В России задумались о создании беспилотного танка

Следующим шагом развития танка Т-90МС может стать его роботизация. Сейчас машина уже имеет такой уровень цифрового обеспечения, что «переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой», заявил гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

Он отметил, что на проходившей в феврале в Абу-Даби выставке IDEX «Уралвагонзавод»​ представил экспортный вариант танка Т-90.

«Танк внутри весь напичкан «цифрой». Одним из следующих шагов может стать роботизация боевой машины», — сказал Потапов в интервью РБК.

19 февраля эксперты американского издания The National Interest заявили, что модификация «смертоносного» российского танка Т-90 — Т-90МС — представляет собой серьезную боевую машину с большим экспортным потенциалом.

Отмечалось, что Т-90МС, по сравнению со своим предшественником, имеет ряд серьезных улучшений. Так, он оснащен более мощным 1130-сильным дизельным двигателем В-92С2Ф, улучшенным тепловизором, цифровым компьютером, навигационной системой ГЛОНАСС, переработанной башней и динамической защитой, указывает автор материала.