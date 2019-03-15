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Ремонт 30 переданных России Лаосом танков Т-34 завершили

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Техническое обслуживание танков Т-34, которые России передал Лаос, завершили в Кантемировской дивизии.

По информации телеканала «Звезда», механики не ограничились косметическим ремонтом. Была проведена ревизия всех узлов и механизмов. Заменили антифриз и масло.

Через ремонтный цех прошли 30 танков. В дивизии утверждают, что в случае необходимости танки могут прямо сейчас совершить многокилометровый марш-бросок.

Однако основным предназначением отремонтированных Т-34 является участие в парадах и съемки в кино.

Танки Т-34, переданные России лаосской армией, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск 20 января.

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