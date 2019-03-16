Хлопок газа произошел в жилой девятиэтажке в Омске

В Омске в одной из квартир девятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом в субботу, 16 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Инцидент произошел рано утром на улице Маяковского, взрывом были выбиты стекла. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, здание не повреждено.

Причины произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники экстренных служб, отмечает РЕН ТВ.

14 января в Госдуму внесли проект поправок в Жилищный кодекс, предусматривающих установку в домах систем контроля газовой безопасности. Это будет сделано за счет региональных фондов капремонта.