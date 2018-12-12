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Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в Омске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В пятиэтажном доме в Октябрьском округе Омска произошел хлопок бытового газа. Прибывшие на место спасатели ликвидируют возгорание, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«Из-за хлопка бытового газа в жилом доме города Омска произошло нарушение конструкции квартиры, возник пожар», — сказано в сообщении.

Хлопок газа произошел в квартире на четвертом этаже 12 декабря в 04:37 по местному времени (1:37 мск). По данным ТАСС, речь идет о доме на ул. 7-я Линия.

В ликвидации возгорания задействовано 52 пожарных и 12 единиц техники.

1 декабря бытовой газ взорвался в частном доме в Брянской области. В результате происшествия пострадали женщина и двое детей.

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