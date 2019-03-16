В Словакии начались выборы президента

Голосование на выборах президента открылось в Словакии в субботу, 16 марта, в 7:00 по местному времени (9:00 мск). Избирателям предлагается выбрать главу государства из 13 кандидатов.

Первые итоги выборов Статуправление республики озвучит после их окончания. Это будет происходить примерно с 10-минутными интервалами, накануне заявил глава ведомства Александер Баллек. По его словам, окончательные результаты голосования опубликуют 17 марта, передает «РИА Новости».

Местные СМИ выделяют трех кандидатов, которые занимали первые места в опросах общественного мнения. Среди них — замглавы Еврокомиссии 52-летний Марош Шефчович, экс-глава Верховного суда 61-летний Штефан Гарабин и адвокат из небольшого городка Пезинок под Братиславой 45-летняя Зузана Чапутова.

Кандидат, который получит 50% плюс один голос от общего числа избирателей в стране, станет победителем. Нынешний глава Словакии Андрей Киска свою кандидатуру на выборы не выставил.

В ноябре 2018 года после встречи с президентом Украины Петром Порошенко он выступил против строительства газопровода «Северный поток – 2», заявив, что это политический проект.