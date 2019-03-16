В Румынии построили шоссе длиной один метр

Бизнесмен из Румынии Стефан Мандачи построил в городе Сучава автомобильную дорогу длиной один метр с целью привлечь внимание властей к слабо развитой инфраструктуре.

Как сообщает ТАСС, торжественная церемония открытия самого короткого в мире шоссе прошла в присутствии местного градоначальника.

Мандачи отметил, что вся дорожная сеть страны составляет около 805 км, а строительство новых дорог продвигается медленными темпами.

По статистике Еврокомиссии, Румыния возглавляет антирейтинг стран ЕС по количеству аварий. За 2017 год на дорогах страны погибли более 1900 человек.